Arrestato con 12 chili di cocaina: «Rapporti con gruppi criminali»

Lo hanno trovato con circa 12 chilogrammi di cocaina nascosti nell’auto durante un controllo stradale a Torbole Casaglia e per lui, un albanese di 24 anni, sono scattate le manette. Ma l’arresto non è arrivato per caso, perché sulle tracce di Zyber Tafa, domiciliato a Minturno, in provincia di Latina, ma di fatto di casa nel Comune bresciano, c’erano i militari del Gruppo investigativo criminalità organizzata - sezione Goa - della Guardia di Finanza di Bologna.

Per chi indaga, come evidenziato dal gip di Brescia che ha disposto la custodia in carcere come richiesto dal pm, il giovane «verosimilmente intrattiene abitualmente rapporti con organizzazioni criminali di più alto spessore». Convalida che è arrivata dopo la decisione del giudice per le indagini preliminari di nominare come interprete un detenuto di Canton Mombello, nonostante il difensore, l’avvocato Stefano Afrune, si fosse opposto.

I fatti

È successo nei giorni scorsi, a Torbole Casaglia, nelle vicinanze della trattoria La Rotonda in via Fornaci. È qui che gli uomini del Gico hanno fermato Tafa per un controllo. A dimostrazione del fatto che il 24enne fosse seguito dalla Guardia di Finanza, c’è un dettaglio non indifferente: i militari non hanno trovato la droga nel baule o sul sedile posteriore della sua Ford Focus station wagon, ma occultata in due intercapedini poste sopra i passaruota dei lati posteriori, accessibili soltanto dopo aver smontato il paraurti del veicolo. Ed è lì che erano nascosti nove panetti termosaldati e due involucri confezionati con cellophane trasparente. Per un totale di 11.760 grammi di polvere bianca.

Ma gli uomini del reparto speciale, non hanno rinvenuto soltanto la droga. Il 24enne in auto aveva tre cellulari, altri tre li teneva, invece, nella propria abitazione. In casa, oltre ai 280 euro trovati nel portafoglio, gli inquirenti hanno recuperato 805 euro. Occultato in un’intercapedine ricavata tra la trave posta sul soffitto e la parete adiacente, i militari hanno trovato un foglio con scritti nomi e numeri relativi a conteggi. Il caso dovrebbe essere trasferito alla Procura di Bologna.