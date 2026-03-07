Giornale di Brescia
﻿Cronaca

Inneggiava alla Jihad: arrestato nel 2024, «non era un lupo solitario»

Paolo Bertoli
L’indagine della Digos di Brescia ha evidenziato che il 24enne pizzaiolo di Bergamo faceva parte del gruppo «I pericolosi d’Egitto»
La dottoressa Giada Pecoraro spiega l'indagine
Si aggrava la posizione del 24enne pizzaiolo della provincia di Bergamo che la Digos di Brescia, competente per i reati di terrorismo in tutto il distetto della Corte di Appello, aveva arresto nel 2024 quando le indagini accertarono che stava programmando di entrare in azione «contro gli infedeli».

Le successive analisi dei suoi dispositivi elettronici hanno infatti evidenziato che il ragazzo non era un lupo solitario ma che faceva parte di un gruppo «I pericolosi d’Egitto» che stava pianificando azioni terroristiche.

Argomenti
antiterrorismoproselitismoBergamoBrescia
