Antiterrorismo, arrestato un 22enne: nel mirino una chiesa di Bergamo

Un’inchiesta di antiterrorismo tra Brescia e Bergamo ha portato all’arresto di un giovane 22enne di origini egiziane: è stato fermato nella Bergamasca per attività di proselitismo sul web.

Apologia di terrorismo

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il 22enne di origini egiziana arrestato per apologia del terrorismo nella bergamasca dalla Digos di Brescia e Bergamo nell’ambito di un’inchiesta della procura di Brescia sarebbe stato stato intenzionato a passare all’azione. Non si accontentava più di inneggiare alla Jihad in rete e voleva colpire i cristiani ritenuti infedeli. In particolare aveva messo nel mirino una chiesa nel centro di Bergamo.

Chi indaga vuole chiarire la posizione del 22enne in merito alla sua appartenenza all’associazione terroristica «Islamic State Khorasan Province» (Iskp).

L’indagine

L’indagine sul 22enne di origini egiziane arrestato a Bergamo con l’accusa di apologia del terrorismo è iniziata a settembre quando gli investigatori hanno approfondito le segnalazioni sul giovane per lo spiccato attivismo su diversi social in merito a tematiche jihadiste.

«In particolare, grazie alle evidenze investigative, si è rilevato come il giovane si sia costantemente impegnato nella condivisione ed esaltazione sul web di contenuti apologetici riguardanti l’IS e la Jihad Islamica Palestinese e la pratica del martirio; i contenuti postati, peraltro, si sono progressivamente connotati per una peculiare forma di radicalizzazione che coniuga la matrice religiosa con un profondo sentimento antisemita», hanno spiegato gli inquirenti.

Armi e dottrina

Oltre a messaggi di propaganda dello Stato islamico, inneggianti alla jihad, al martirio ed all’uso della violenza e messaggi celebrativi della ricorrenza dell’11 settembre, il giovane aveva pubblicato anche foto personali mentre imbracciava armi.

«L’indagato – riferisce la Polizia – profila pure la figura di Masih al-Dajjal (l’Anticristo), che secondo la dottrina islamica apparirà nel “Giorno del Giudizio” nell’Islam, precisando che in quella circostanza musulmani e cristiani si uniranno in una lotta per combattere un terzo nemico, che viene indicato negli “israeliani ebrei”, ma che, una volta sconfitti gli ebrei, i musulmani combatteranno i cristiani».