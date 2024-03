Arrestata mentre tenta di rubare profumi e cosmetici per 6mila euro

Nel pomeriggio di ieri la Polizia ha arrestato una giovane donna protagonista del tentato furto di cosmetici all’interno di un supermercato nella zona del centro commerciale Campo Grande.

Il personale del negozio, avvedutosi dell’atteggiamento di due clienti, ha monitorato il loro comportamento fino ad appurare che una ragazza si stava impossessando di profumi e cosmetici di varia natura. Hanno così richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. In pochi minuti è accorsa sul posto una volante che ha colto in flagranza l’autrice del furto, peraltro priva di documenti, e, dopo averla identificata in una 30enne già conosciuta alle forze di polizia, l’ha tratta in arresto e accompagnata in Questura. La merce, del valore di circa 6mila è stata restituita al punto vendi