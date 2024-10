Arrampicata, la palestra del Cai di Lumezzane aspetta i baby climber

Verrà ufficialmente inaugurata giovedì prossimo alle 20.30 la rinnovata palestra di arrampicata della sezione del Cai Lumezzane, che grazie ai lavori è stata ampliata di sette metri, portando il numero di vie attrezzate per l’arrampicata a 60. Gli interventi sono stati eseguiti approfittando della chiusura estiva, da giugno ad ottobre, grazie all’impegno dei soci del Cai Lumezzane e ora la nuova struttura, con lavori fatti secondo le norme e certificati da un ingegnere, porterà a soddisfare i tanti appassionati di arrampicata.

Il successo

La palestra indoor ha vissuto infatti un crescendo di appassionati che la utilizzano. In particolare, nella passata stagione sportiva, è stata caratterizzata anche dalla presenza di tantissimi bambini e bambine che si sono divertiti a provare questa attività sportiva. Per la precisione, sono stati 90 gli under 18 che si sono iscritti al Cai Lumezzane, e di questi almeno 70 hanno frequentato stabilmente la struttura nella serata del mercoledì, a loro dedicata.

«Abbiamo una palestra dedicata all’arrampicata dei più piccoli – dicono gli appassionati del Cai Lumezzane – aperta dalle 18.30 alle 21.30 il mercoledì. La struttura verrà riaperta il 23 ottobre e rimarrà attiva fino a fine maggio 2025». L’augurio che si fanno i dirigenti del Cai è che tutti e tutte possano poi sviluppare la passione per l’arrampicata anche in ambiente esterno.

Per garantire che le serate si svolgano nella massima sicurezza, il Cai dispone di circa 50 soci che collaborano a coprire i turni delle attività. Tra le iniziative tenute e da sottolineare anche l’attività di arrampicata con i ragazzi della cooperativa Cvl, impegnati due lunedì mattina al mese.

Le proposta

Nell’ottica di coinvolgere sempre più giovani, la sezione lancia poi l’iniziativa per i piccoli denominata «Arrampichiamo insieme». La proposta è lanciata dai volontari del sodalizio, che hanno già seguito i piccoli partecipanti in passato. I nuovi partecipanti avranno la possibilità di provare le pareti attrezzate, per tre volte: se poi l’esperienza sarà piaciuta, per continuare sarà necessario tesserarsi al Cai in modo da ottenere anche la copertura assicurativa, con un costo di 22 euro per i bambini. Per gli adulti il costo è invece di 50 euro. Importante ricordare che i piccoli e le piccole devono essere accompagnati da un genitore.

L’ingresso alla palestra per l’arrampicata è gratuito. Per informazioni sul progetto «Arrampichiamo insieme» va contattato Lorenzo con un messaggio WhatsApp al numero 333.5886226.

L’arrampicata in palestra è disponibile invece a tutti i soci il giovedì sera ed è aperta sia a chi è esperto sia a chi non lo è, ma vuole ottenere qualche nozione di base per approcciare la disciplina. Chi intende poi fare un percorso più strutturato può rivolgersi alla Scuola di scialpinismo e alpinismo di Gardone Valtrompia e Lumezzane.