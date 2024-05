Arpa Lombardia, anche le associazioni ambientaliste chiedono la rimozione di Lucia Lo Palo

«Se le prime uscite pubbliche della presidente ci avevamo fatto alzare il livello di guardia, oggi la misura è colma» dichiarano Legambiente, Associazione Ambiente e Lavoro, Lipu e Wwf. «È inaccettabile che la funzione operativa di Arpa Lombardia sia tenuta in scacco, in una Regione in cui le funzioni di monitoraggio e controllo ambientale sono così cruciali e, anzi, andrebbero adeguatamente potenziate e aggiornate negli strumenti. È in atto un gioco pericoloso ai danni dell’ambiente e della credibilità dell’Agenzia. Abbiamo scritto al presidente Fontana perché intervenga per ripristinare il buon funzionamento dell’Agenzia, rimuovendo la presidente dal suo incarico e trovando una figura finalmente adeguata a un ruolo così delicato». Così si esprimono le associazioni ambientaliste che tornano a chiedere la rimozioni di Lucia Lo Palo.

Una richiesta che si accorda anche con le dichiarazioni di Paola Pollini, consigliere regionale lombardo per il M5s che, come le associazioni, si dice preoccupata per lo stallo nel quale si trova Arpa Lomabrdia.

«Lo sosteniamo da tempo e ogni giorno che passa emergono nuovi fatti che ci convincono sempre più del fatto che la signora Lo Palo sia totalmente inadeguata per ricoprire il ruolo di Presidente di Arpa Lombardia. Il 23 aprile scorso abbiamo depositato al protocollo di Arpa una richiesta formale di accesso atti, per avere copia del nuovo Regolamento Organizzativo in quanto quello attualmente pubblicato sul sito web di Arpa risulta datato 2020 e aggiornato nel 2022, quindi risalente alla gestione precedente. Abbiamo chiesto inoltre se la Presidente intendesse avvalersi del piano organizzativo vigente o se intendesse procedere a nuova approvazione, in tal caso abbiamo chiesto se, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 16/1999, il Direttore Generale abbia formulato proposta dei nuovi regolamenti di organizzazione e di contabilità e di averne copia. Apprendiamo, da articoli di stampa, che, quel regolamento, seppur già redatto dal Direttore Cambielli, è ancora bloccato sulla scrivania della Presidente, in attesa della sua firma».

Leggi anche Arpa Lombardia, Lucia Lo Palo resta alla presidenza

Lo ha detto Paola Pollini, consigliere regionale lombardo per il M5s a proposito della presidente di Arpa Lucia Lo Palo. «Il risultato - prosegue Pollini - è il blocco delle attività di Arpa e della sua riorganizzazione, che dopo l'ultima gestione tutti noi auspichiamo e invochiamo. L'attuale stallo non fa bene né ad Arpa né ai suoi dipendenti, ma nemmeno ai lombardi che vorrebbero un ambiente più protetto e sano e un'Arpa efficiente ed efficace».

Dopo le notizie di tensioni tra il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e la presidente di Arpa Lombardia, il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino torna sulla questione sollevata già mesi fa, quando vennero rese note le dichiarazioni negazioniste sul cambiamento climatico di Lucia Lo Palo. «Questo teatrino ridicolo va fermato - dichiara Majorino - soprattutto su un ente tanto strategico come Arpa, che dovrebbe essere in prima linea per difendere, ora e in prospettiva, il nostro ambiente. Fontana non sia complice di una negazionista climatica come Lo Palo, rispetti la volontà del Consiglio che le aveva votato la sfiducia e, finalmente, la rimuova», ha concluso Majorino.