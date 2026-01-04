Trovato con arnesi da scasso e passamontagna: fermato un uomo

Nelle prime ore del mattino del 4 gennaio i Carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112, che indicava la presenza sospetta di una persona con passamontagna in via Tosoni a Brescia.

L’intervento delle pattuglie ha consentito di intercettare, fermare e identificare il soggetto, già noto alle banche dati. L’uomo, un italiano di 46 anni, è stato trovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso, tra cui una chiave combinata in lega d’acciaio, una chiave a leva, un paio di guanti da lavoro e un faro da bicicletta, strumenti compatibili con l’effrazione di abitazioni e cantine.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale e l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.