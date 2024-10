Armato di coltello in centro a Erbusco, bloccato col taser

Prima hanno cercato di fermarlo spruzzandogli in faccia lo spray al peperoncino. Ma quando hanno capito che non era sufficiente, hanno estratto il taser, bloccandolo a terra: un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, al termine di una giornata caratterizzata da momenti di paura e violenza.

È successo in Franciacorta, nel centro di Erbusco, domenica pomeriggio. Diverse persone, nel giro di pochi minuti, avevano chiamato il 112 per segnalare la presenza di un uomo che girava armato di coltello per le vie del paese, minacciando chi incontrava per strada. Quando i militari della Radiomobile della Compagnia di Chiari sono intervenuti, perché quell'uomo aveva picchiato un signore che si trovava al parco a giocare con il nipotino, il coltello non lo hanno trovato. Ma per fermarlo non sono bastate le buone maniere: il 36enne, marocchino residente ad Adro, durante il controllo non ha mai collaborato.

Non solo si è rifiutato di fornire le generalità, ma addirittura ha tentato di colpire uno dei carabinieri con dei calci. Per questo si è reso necessario l'utilizzo dello spray al peperoncino prima e del taser in un secondo momento. Il signore aggredito, scappato insieme al nipotino (il figlio della sorella) per paura che potesse succedere qualcosa di ben più grave, è stato dimesso dal pronto soccorso, ma dovrà sottoporsi ad altre visite mediche.

Il 36enne, che dovrà rispondere anche dell'aggressione, delle minacce e di essersi rifiutato di fornire le proprie generalità alle forze dell'ordine, questa mattina è stato portato in Tribunale per la direttissima: il giudice ha convalidato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere.