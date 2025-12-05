Aree montane e sfide globali: l’incontro all’Unimont l’11 dicembre

In occasione della Giornata internazionale della montagna, istituita dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite nel 2003 e dedicata quest’anno al ruolo dei ghiacciai, l’Università della montagna di Edolo ospiterà il prossimo 11 dicembre, a partire dalle 14.30, l’incontro «Territori Unici, Sfide Comuni», disponibile anche online.

Le sfide globali

L’appuntamento, spiegano gli organizzatori, intende promuovere una riflessione condivisa sul valore della conoscenza e della consapevolezza come strumenti fondamentali per consentire alle aree montane, territori ad elevata specificità, di affrontare in modo efficace le sfide globali di carattere ambientale e socio-economiche.

L’incontro si propone come un momento di dialogo e confronto tra istituzioni e comunità, con lo scopo di condividere esperienze, buone pratiche e approcci per rafforzare la capacità di risposta delle montagne e delle comunità locali alle sfide globali.

Il portale

In questa occasione verrà presentato il portale «Mountain Innovation Hub – Mih», sviluppato da Unimont nell’ambito del progetto Pnrr Agritech - Spoke 7. Uno strumento pensato per promuovere e valorizzare la conoscenza dei territori montani, facilitando l’accesso a dati, risorse e informazioni utili a supportare lo sviluppo sostenibile e l’innovazione nelle montagne italiane.