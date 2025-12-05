Giornale di Brescia
﻿CronacaValcamonica

Aree montane e sfide globali: l’incontro all’Unimont l’11 dicembre

A Edolo l’appuntamento in occasione della Giornata internazionale della montagna, quest’anno dedicata al ruolo dei ghiacciai
La sede dell'Unimont di Edolo
La sede dell'Unimont di Edolo
In occasione della Giornata internazionale della montagna, istituita dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite nel 2003 e dedicata quest’anno al ruolo dei ghiacciai, l’Università della montagna di Edolo ospiterà il prossimo 11 dicembre, a partire dalle 14.30, l’incontro «Territori Unici, Sfide Comuni», disponibile anche online.

Le sfide globali

L’appuntamento, spiegano gli organizzatori, intende promuovere una riflessione condivisa sul valore della conoscenza e della consapevolezza come strumenti fondamentali per consentire alle aree montane, territori ad elevata specificità, di affrontare in modo efficace le sfide globali di carattere ambientale e socio-economiche.

L’incontro si propone come un momento di dialogo e confronto tra istituzioni e comunità, con lo scopo di condividere esperienze, buone pratiche e approcci per rafforzare la capacità di risposta delle montagne e delle comunità locali alle sfide globali.

Il portale

In questa occasione verrà presentato il portale «Mountain Innovation Hub – Mih», sviluppato da Unimont nell’ambito del progetto Pnrr Agritech - Spoke 7. Uno strumento pensato per promuovere e valorizzare la conoscenza dei territori montani, facilitando l’accesso a dati, risorse e informazioni utili a supportare lo sviluppo sostenibile e l’innovazione nelle montagne italiane.

