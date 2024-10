Aquilonisti in arrivo da tutto il mondo colorano il weekend

Gli aquiloni tornano a colorare il cielo di Rezzato. Dopo un’edizione al Parco delle Cave di Brescia oggi dalle 14 alle 18 e domani dalle 10 alle 17.30 l’appuntamento sarà con «One sky one world», un solo cielo un solo mondo, un inno alla pace, mai così attuale.

L’edizione numero 18 si svolgerà nel nuovo quartiere Cargnoni (ex comparto uno) al Parco di via Sergio Leone, ad Ovest del paese o, per chi conosce il territorio, alle spalle del distributore 3G su via Mazzini. La manifestazione, come sempre, vedrà la presenza di numerose associazioni operanti nel sociale, che presenteranno progetti a sostegno dell'infanzia e contro il disagio giovanile (come Mediterranea, Emergency, RaricomeFranci). I protagonisti saranno i 60 club di aquilonisti provenienti da tutta Italia, come pure da Belgio, Svizzera e Francia. Guest star Iqbal Husain, maestro nella costruzione di aquiloni orientali, come rielaborazioni dell’aquilone tradizionale cinese «millepiedi».

Per i bambini

Si esibirà anche l'aquilonista Giovanni Govoni, uno dei pochi al mondo capace di far volare in contemporanea tre aquiloni acrobatici. Non da meno sarà il volo del treno di losanghe, composto da 140 aquiloni disegnati dai bambini delle scuole dell'infanzia di Brescia. È previsto inoltre un tributo all’inglese Nick James, mancato lo scorso anno e ospite di numerose edizioni della festa: i suoi aquiloni a forma di angelo che gli erano valsi il soprannome di «Nickelangelo». Gli Aquilonisti bresciani saranno presenti in entrambe le giornate. Lo stand gastronomico sarà curato dal gruppo alpini di Rezzato. Non mancherà il truccabimbi. Sono disponibili ampie aree di parcheggi. Informazioni al numero 328.5727748.