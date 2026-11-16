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Aquila reale con un’ala spezzata recuperata nei boschi di Vezza

L'animale è stato soccorso dalla Polizia provinciale e affidato al Centro recupero animali selvatici di Paspardo: dopo il percorso di cura potrà essere reintrodotto in natura
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L'aquila reale salvata dalla Polizia provinciale

Un esemplare di aquila reale con un'ala spezzata è stato recuperato nel fine settimana nei boschi di Vezza d'Oglio dagli agenti della Polizia provinciale del Nucleo ittico venatorio. L'intervento è scattato dopo la segnalazione di un residente, che aveva individuato il rapace in difficoltà e contattato una pattuglia impegnata nel servizio di vigilanza del territorio.

Gli agenti, con il supporto di un collega, hanno raggiunto la zona e provveduto al recupero dell'animale utilizzando apposite reti. L'aquila è stata quindi affidata al personale veterinario per gli accertamenti e le cure necessarie.

L'esemplare, al quale è stata riscontrata la frattura di un'ala, è stato trasferito al Centro per il recupero degli animali selvatici di Paspardo. Una volta completato il percorso di cura e riabilitazione, se le condizioni lo consentiranno, potrà essere reintrodotto in natura secondo i protocolli previsti. La segnalazione del residente ha consentito agli agenti di individuare e soccorrere il rapace.

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