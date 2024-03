Apre il primo aprile il Seradina-Bedolina, parco archeologico 2.0

Il parco archeologico più moderno, accessibile e fruibile è pronto: Seradina-Bedolina 2.0, così è stata ribattezzata l’area comunale che contiene alcune delle rocce incise più note al mondo, come la famosa «mappa di Bedolina». Dopo un anno di lavori, con aperture a singhiozzo e per porzioni, il parco sarà riaperto al pubblico in tutte le sue aree e con orario estivo (sette giorni su sette dalle 10 alle 17) dal primo aprile.

La Mappa di Bedolina è uno dei tesori di Capo di Ponte, scoperto quasi novant'anni fa - © www.giornaledibrescia.it

Come sarà

Tante le novità, altrettante le migliorie, a partire dalla nuova passerella d’ingresso all’area di Bedolina, che permette di raggiungere con più facilità l’area istoriata. È stato poi creato un percorso intorno alla roccia numero sette, una delle più conosciute e apprezzate del sito archeologico, e sono stati recuperati i terrazzamenti presenti lungo le pendici che circondano il parco. Non si tratta solo di una questione estetica, ma anche di sicurezza: i terrazzamenti hanno infatti rinforzato le murature, prevenendo possibili crolli. Non è finita: è stata sistemata la scala di collegamento tra Seradina e Bedolina e migliorata l’accessibilità della roccia numero dodici, per permettere ai visitatori di avvicinarsi molto di più e quindi ammirare meglio i graffiti.

Tutto questo grazie al progetto «Conservazione, valorizzazione, innovazione sostenibilità del parco archeologico comunale di Seradina-Bedolina», finanziato dalla Regione con quasi 600mila euro.

L’inaugurazione

L’inaugurazione sarà il 4 aprile alle 10.30 con ritrovo all’ingresso, taglio del nastro, saluti, camminata tra le aree istoriate interessate dai lavori fino al Bedolina e buffet.

A seguire una serie di appuntamenti per coinvolgere cittadini e operatori: il primo sarà il 12 aprile alle 20.30 in biblioteca con la conferenza di aggiornamento sulle ricerche archeologiche nel parco, a cura del direttore scientifico Alberto Marretta. Il giorno successivo, alle 9.30, la visita con presentazione dei lavori, sempre da parte di Marretta, e il 26 aprile, alle 20.30, la Notturna a Bedolina, visita serale con luce radente artificiale. Si chiuderà l’11 maggio alle 9.30 con la camminata da Bedolina a Pescarzo.