Approvato il bilancio di previsione in Provincia, Rolfi: «Evitati tagli lineari»

Stefano Zanotti
Palazzo Broletto, sede della Provincia di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Il Consiglio provinciale ha approvato – con i voti favorevoli della maggioranza e i voti contrari della minoranza – il bilancio di previsione 2026/2028.

Tra le spese (correnti e di investimento) più importanti ci sono quelle di gestione, quelle legate all’istruzione e al diritto allo studio, e quelle relative ai trasporti e al diritto alla mobilità.

Il bilancio chiude logicamente in pareggio, «ma è difficile trovare le risorse perché la legge Delrio ci ha penalizzato», conferma il vicepresidente Fabio Rolfi, che aggiunge: «In questi anni abbiamo lavorato bene con il Pnrr, ma adesso dobbiamo fare degli altri ragionamenti. Dei tributi che incassiamo circa il 40% lo dobbiamo devolvere allo Stato. A fronte di questo manteniamo le spese per il trasporto pubblico, per la manutenzione delle scuole e per quella delle strade. Abbiamo fatto alcuni aggiustamenti che ci hanno consentito di andare in equilibrio senza fare dei tagli lineari».

Corda Molle

In Aula era prevista anche una mozione della minoranza sulla Corda Molle: si chiede l’impegno al Broletto a ribadire al Governo di farsi integralmente carico del pedaggio e a chiedere alla Regione di intervenire per coprire la metà dei costi. La stessa opposizione ha chiesto il rinvio perché «serve unanimità su temi così importanti»

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

bilancio di previsione Broletto Provincia di Brescia Fabio Rolfi Brescia
  3. Ricarica la pagina se necessario