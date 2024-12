Appello della Fieg ai parlamentari: «Sostenete l’editoria»

La Federazione italiana editori giornali (Fieg), che rappresenta le aziende editrici di giornali quotidiani, periodici, agenzie di stampa e testate digitali, esprime il suo «sconcerto» per la legge di Bilancio 2025, attualmente in discussione in Parlamento, nella parte che riguarda il settore dell’informazione professionale e di qualità.

Di seguito il testo del documento diffuso dalla Fieg e scaricabile in questo contenuto: «Gli editori della Fieg rilevato che nella legge di Bilancio si stanziano a sostegno del cinema e degli spettacoli dal vivo (musica, teatro, danza e circhi) 1 miliardo e 60 milioni di euro per il 2025; gli oneri stimati a carico dello Stato per il Superbonus 110% sono pari a 123 miliardi di euro; interventi di sostegno al settore sono stati promossi e finanziati dai precedenti Governi nella scorsa legislatura: gli editori della Fieg esprimono sconcerto per la decisione dei partiti della maggioranza di Governo di abbandonare nella Legge di Bilancio per il 2025 il settore dell’informazione professionale e di qualità.

Rivolgono un appello a tutti i parlamentari italiani affinché votino gli interventi per garantire effettività all’art. 21 della Costituzione e al Pluralismo dell’informazione».