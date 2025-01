È stato aperto un nuovo accesso al lago Canneto del Parco delle Cave, utilizzando un vecchio passaggio presente nel tratto terminale di via Canneto e recentemente espropriato. Ora gli accessi al lago Canneto sono cinque: due da via Cerca (est), due da via Brocchi (sud) e il nuovo passaggio, ad ovest.

Questo nuovo collegamento consente, in particolar modo ai cittadini residenti nel quartiere San Polo Case, di accedere direttamente al lago senza dover passare da Sanpolino o da via delle Bettole, scavalcando il canale Cerca lungo un tratto boschivo e rigoglioso.

Il nuovo percorso ciclopedonale, in ghiaia bianca, è lungo 195 metri e largo 3,5, mentre nel tratto precedente è stato ripristinato l’asfalto, ormai rovinato. In prossimità dell’accesso al parco è stata realizzata una rampa di collegamento per raggiungere i percorsi interni.

Sono stati inoltre posizionati i cartelli segnaletici ed è stato delimitato il confine sud (verso la cascina), con la realizzazione di un tratto di recinzione e di un cordolo in calcestruzzo.

Il progetto, costato circa 20mila euro, è stato redatto dall’architetto Giuseppe Marrelli ed è stato eseguito dalla ditta Tima per conto della Profacta Srl, nell’ambito degli obblighi convenzionali urbanistici che hanno portato alla realizzazione del Parco delle Cave.