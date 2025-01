Aperto il nuovo McDonald’s di Edolo

Ha aperto ieri il nuovo McDonald’s di Edolo. Diciassettesimo McDonald’s in provincia di Brescia, ha portato a 40 nuove assunzioni: un team di lavoro che proviene per la maggior parte proprio da Edolo e dai comuni vicini. Si tratta di circa mezzo milione di euro di stipendi l’anno, che il signor McDonald’s garantirà ai lavoratori. L’età media è piuttosto bassa e ci sono anche diverse donne. In vista dell’apertura, a metà dicembre, i neo assunti hanno sostenuto la necessaria formazione nel McDonald’s di Tirano, struttura gemella a quella edolese, con attrezzature più moderne rispetto ad altri ristoranti vicini.

«Io e la mia nuova squadra siamo molto felici ed orgogliosi perché abbiamo aperto il primo McDrive della Valle Camonica, che, da bresciano, è un territorio che amo e a cui sono particolarmente legato. Ci sono anche molti posti a sedere: in totale sono circa 250 in cui le famiglie del luogo e i molti turisti di passaggio possono accomodarsi, in un ambiente caldo e accogliente», commenta Claudio Fossati, licenziatario McDonald’s.

Per la realizzazione del nuovo ristorante l’Amministrazione edolese aveva chiesto e ottenuto dai vertici della catena una misura compensativa ovvero la realizzazione di un grosso parcheggio non troppo distante. La società che ha condotto l’operazione ha acquistato un’area su via Valeriana da oltre mille metri quadri, che successivamente è stata ceduta al Comune.