Anziano nega due euro, il rapinatore lo ferisce con un coltello

Un uomo di 72 anni è stato aggredito e ferito con un piccolo coltello nel corso di una rapina avvenuta ieri mattina in via Volturno a Brescia. L’anziano stava passeggiando quando è stato avvicinato da un uomo che gli ha chiesto due euro. Al suo rifiuto è scattata l’aggressione e la rapina del telefono.

Immediatamente sono stati allertati i carabinieri e una pattuglia del Radiomobile ha rintracciato e bloccato l’uomo poco dopo. Si tratta di un 36enne di origine egiziana che ora deve rispondere di rapina aggravata.