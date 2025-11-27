Anziano nega due euro, il rapinatore lo ferisce con un coltello
È successo in via Volturno in città, dove un 72enne stava passeggiando quando è stato avvicinato e poi aggredito da un uomo
Un uomo di 72 anni è stato aggredito e ferito con un piccolo coltello nel corso di una rapina avvenuta ieri mattina in via Volturno a Brescia. L’anziano stava passeggiando quando è stato avvicinato da un uomo che gli ha chiesto due euro. Al suo rifiuto è scattata l’aggressione e la rapina del telefono.
Immediatamente sono stati allertati i carabinieri e una pattuglia del Radiomobile ha rintracciato e bloccato l’uomo poco dopo. Si tratta di un 36enne di origine egiziana che ora deve rispondere di rapina aggravata.
