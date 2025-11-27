Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Anziano nega due euro, il rapinatore lo ferisce con un coltello

È successo in via Volturno in città, dove un 72enne stava passeggiando quando è stato avvicinato e poi aggredito da un uomo
I carabinieri sul luogo della rapina - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
I carabinieri sul luogo della rapina - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Un uomo di 72 anni è stato aggredito e ferito con un piccolo coltello nel corso di una rapina avvenuta ieri mattina in via Volturno a Brescia. L’anziano stava passeggiando quando è stato avvicinato da un uomo che gli ha chiesto due euro. Al suo rifiuto è scattata l’aggressione e la rapina del telefono.

Immediatamente sono stati allertati i carabinieri e una pattuglia del Radiomobile ha rintracciato e bloccato l’uomo poco dopo. Si tratta di un 36enne di origine egiziana che ora deve rispondere di rapina aggravata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
rapinavia Volturnoanzianocoltellodue euroBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario