Anziano morto in casa a Brescia Due: trovato dopo tre giorni

L’hanno trovato a terra, disteso sul fianco, morto verosimilmente per cause naturali da circa tre giorni. L’ennesima «vittima della solitudine» è un ottantenne residente in via Elba 14, a pochi metri di distanza dal cavalcavia Kennedy nella zona Brescia Due.

Il sospetto che qualcosa non andasse è venuto ai vicini, allarmati dal fatto che per tre giorni la luce della sala sia rimasta accesa. Una cosa decisamente inusuale visto che l’uomo, che ovviamente viveva da solo, era noto per essere molto attento a evitare sprechi inutili di corrente.

Per tale motivo sono stati allertati i soccorsi: il personale sanitario del 118 giunto sul posto, affiancato dalla Polizia di Stato e dai Vigili del fuoco che hanno forzato la porta per permettere l’ingresso nell’appartamento, non ha però potuto fare nulla. Il corpo dell’anziano è infatti stato rinvenuto nella sala disteso su un fianco, in evidente stato di rigor mortis. Solo gli esami potranno però dire da quanto fosse effettivamente deceduto l’anziano, nonché accertare le cause. Ma il fatto che quella luce non si sia mai spenta per tre giorni è già purtroppo un triste indizio.