Anziano imbocca l’autostrada contromano a Sirmione e percorre 20 chilometri

La Polstrada è riuscita a raggiungerlo e a metterlo in sicurezza all’altezza di Calcinato: l’automobilista era in stato confusionale

28 novembre 2026 1 ' di lettura

L'A4 in una foto d'archivio Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti auto contromano Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...