Anziano cade in un canale, recuperato dai Vigili del fuoco

Un uomo di 82 anni è scivolato questo pomeriggio in un canale a Colombare di Sirmione. Non riuscendo a risalire in autonomia, urlando ha allertato i residenti che a loro volta hanno chiamato il 112: per recuperare l’anziano signore si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, ma per fortuna se la caverà. È stato accompagnato all’ospedale, ma solo con qualche botta.

È accaduto poco dopo le 14.30 in via 2 Giugno, a Sirmione. L’anziano si è sporto troppo, ha perso l’equilibrio ed è scivolato nel canale che scorre nella zona del centro di raccolta della Cremaschina, al confine con il Comune di Desenzano. Ha chiesto aiuto tanto forte da riuscire a farsi sentire da alcuni residenti, che prima si sono recati sul posto per capire cosa stesse accadendo, poi hanno chiamato il 112.

In via 2 Giugno sono giunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Desenzano, oltre a un’ambulanza dei Volontari del Garda. Era stato disposto anche l’invio dell’elisoccorso, ma non è servito: l’anziano è sempre stato cosciente e nonostante qualche «ammaccatura», è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Desenzano.