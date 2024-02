Anziano a tu per tu con due cinghiali a Botticino: «Mi hanno inseguito»

Da qualche giorno era stata segnalata la presenza di due cinghiali per le strade di Botticino e vicino alle abitazioni. E ieri si sono ritrovati faccia a faccia con un signore di 80 anni che stava andando nel suo podere e lo hanno inseguito. Fortunatamente senza riuscire a raggiungerlo prima che questi si mettesse al sicuro.

I due cinghiali sono stati individuati e abbattuti in serata perché ritenuti pericolosi per la popolazione. Dopo essersi spostati evidentemente dalla zona boschiva poco distante, si muovevano nella zona di via Massiago e nelle aree limitrofe, a Botticino Mattina. Il rischio che potessero aggredire le persone era troppo alto, così la Polizia provinciale intervenuta in loco ha deciso per la soppressione, supportata dalla Locale e dai carabinieri che si sono occupati di tutelare i cittadini, chiudendo un tratto di strada alla circolazione mentre l’operazione veniva portata a compimento.

Il racconto

I due cinghiali, negli ultimi giorni, erano stati avvistati più volte per strada e tra le case, e in qualche circostanza erano anche entrati in giardini privati, ma ieri c’è stato l’incontro ravvicinato con un ottantenne del posto. «Mi stavo recando ad accudire i miei animali da cortile, nel podere a pochi metri da casa, in via San Nicola – ricostruisce quanto successo l’uomo – quando mi sono ritrovato davanti i due grossi cinghiali. Mi sono immobilizzato, sperando che guardassero altrove e si spostassero, dopodiché, molto lentamente, mi sono voltato e ho mosso qualche passo per allontanarmi, però mi sono accorto che mi stavano inseguendo, così mi sono messo a correre. Loro hanno fatto altrettanto, ma per fortuna sono riuscito a raggiungere per tempo un cancelletto poco distante che delimita il serraglio».

A quel punto l’uomo ha pensato di allertare un parente impegnato in un appezzamento poco lontano. «Per raggiungerlo, onde evitare di imbattermi nei due esemplari, ho preso la macchina, ma giunto in via Massiago questi erano già lì. Ho chiamato allora le forze dell’ordine per segnalare la presenza e l’accaduto». Carabinieri e Polizia locale, con quest’ultima che si è occupata di sorvegliare la viabilità per scongiurare pericoli, hanno poi controllato la zona, mentre dei due ungulati si è occupata la Polizia Provinciale, competente in materia.