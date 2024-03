Anziana truffata: «Suo figlio è nei guai», poi scappano con 8mila euro

La donna di Toscolano Maderno è stata ingannata al telefono da un finto maresciallo e da un legale fittizio che poi hanno fatto perdere le loro tracce

2 ' di lettura

Banconote di euro

La truffa corre sul filo degli affetti e su quello del telefono fisso. Un’utenza oggi quasi esclusivamente in uso agli anziani. E la nuova vittima dei ladri di sogni è una donna di 80 anni di Toscolano Maderno, a cui i malviventi hanno sottratto 8mila euro. «Si tratta dell’ennesimo caso di truffa agli anziani che vede una base operativa sul Garda e una logistica in altre province da cui le persone chiamano per telefono» come spiegano gli inquirenti che indagano sulla vicenda. La trama E la trama