Anziana trovata senza vita a Sirmione: era scomparsa da ieri

Non si avevano più notizie di lei dalla serata di ieri. Tanto che i nipoti, allarmati, ne avevano denunciato la scomparsa. Paolina Olivieri, un’anziana 87enne, è stata ritrovata senza vita in via Polone, a Sirmione, intorno alle 2.30 di questa notte.

Le ricerche, effettuate dai Vigili del fuoco in collaborazione con i carabinieri di Desenzano e Sirmione e con la Protezione civile di Sirmione, hanno portato al rinvenimento del cadavere in circa mezz’ora.

Il decesso è avvenuto per cause naturali: la donna, residente in via Chiodi, si trovava a circa 200 metri da casa ed è morta mentre stava raccogliendo l’uva.