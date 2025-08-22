Prova a resistere allo scippo, anziana gettata a terra a Brescia

Ha provato a difendere la sua borsetta. Si è trovata per terra, spaventata ma per fortuna senza lesioni serie, anche se per precauzione è stata portata in pronto soccorso. Brutta avventura questa mattina attorno a mezzogiorno per una donna di 86 anni, che stava camminando in via don Bosco a Brescia.

Una persona in bicicletta l’ha sorpresa alle spalle e le ha strappato la borsetta. Lei sulle prime ha cercato di trattenerla, ma non ha potuto fare molto, e il successivo strattone l’ha fatta cadere a terra. Sul posto una pattuglia dei carabinieri che sta cercando elementi per identificare lo scippatore.