Prova a resistere allo scippo, anziana gettata a terra a Brescia

Paolo Bertoli
La donna è stata sorpresa alle spalle in via don Bosco. Fortunatamente non ha subito lesioni serie, anche se per precauzione è stata portata al pronto soccorso
La via nella quale è stata scippata l'anziana - © www.giornaledibrescia.it
Ha provato a difendere la sua borsetta. Si è trovata per terra, spaventata ma per fortuna senza lesioni serie, anche se per precauzione è stata portata in pronto soccorso. Brutta avventura questa mattina attorno a mezzogiorno per una donna di 86 anni, che stava camminando in via don Bosco a Brescia.

Una persona in bicicletta l’ha sorpresa alle spalle e le ha strappato la borsetta. Lei sulle prime ha cercato di trattenerla, ma non ha potuto fare molto, e il successivo strattone l’ha fatta cadere a terra. Sul posto una pattuglia dei carabinieri che sta cercando elementi per identificare lo scippatore.

Argomenti
scippoanzianaborsettaBrescia
