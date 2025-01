Antica Strada Valeriana, in viaggio nella natura

L’Antica Strada Valeriana è una via che percorre, a mezza costa, il lago d’Iseo ed i suoi territori, avendo sempre come riferimento e panorami quelli lacustri. La sua origine non è ben precisata ma si sa che è stato per secoli un passaggio obbligato verso la Valle Camonica. È stato recuperato integralmente e riportato all’uso turistico, così che chi ama camminare può percorrere un trekking lungo più di ventiquattro chilometri.

L’itinerario si presenta oggi come armonioso incontro tra paesaggio, arte e storia. II percorso si sviluppa lungo l’entroterra della sponda orientate del lago, da Pilzone d’Iseo fino a Pisogne, passando attraverso i territori di Sulzano, Sale Marasino, Marone e Zone.

Il percorso

Il viaggio è molto suggestivo, e presenta un alternarsi di strade campestri e sentieri, strade sterrate e asfaltate a basso traffico, delineate a tratti da un muro di sassi. La Valeriana è facilmente percorribile fino a Marone, attraverso i borghi di Gazzane, Tassano, Maspiano, Gandizzano, Marasino, Conche, Distone, Dosso e Massenzano, località collinari di Sulzano e Sale Marasino.

Da qui il percorso si inerpica, sviluppandosi a nord di Marone, tra le frazioni di Vesto, Pregasso e Colpiano, dove inizia la salita verso Zone. L’Antica Strada Valeriana è citata anche come itinerario di devozione. Notevole, infatti, la presenza di chiesette, santuari, eremi e cappelle, che anticamente svolgevano la funzione di assistenza e di ristoro a viandanti e pellegrini, e che oggi contribuiscono a caratterizzare il percorso e a determinarne l’importanza storica.

Il tratto più caratteristico e suggestivo è quello centrale che parte da Sulzano e che arriva a Sale Marasino, dall’abitato di Tassano, una delle frazioni di Sulzano a Dosso, una di quelle del comune di Sale Marasino. Dalla piazza passa una delle due strade che si uniscono (l’altra è quella che attraversa Tassano) e che permettono di raggiungere Santa Maria del Giogo, sullo spartiacque con la Valle Trompia.