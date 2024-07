Malato di fibrosi cistica, annuncia la sua morte sui social

«Ciao Ragazzi. Oggi vi ho lasciato, ma non perché volessi». Inizia così il post «postumo» di Paolo Ferrari, scomparso a soli 39 anni per complicazioni dovute alla fibrosi cistica.

Un messaggio preparato da «Paulì» (come lo conoscevano in tanti nel passiranese e non solo) e pubblicato sui social network per dare forza e salutare familiari e amici, ma anche per invitare tutti ad effettuare donazioni alla Lega italiana fibrosi cistica in alternativa ai «soliti» fiori.

Il messaggio postumo

«Ho vissuto ogni giorno con gioia sprezzante nei confronti delle difficoltà che mi si sono poste nella vita, sempre a testa alta ho combattuto per ogni respiro - si legge nel toccante post su Facebook -. Ho avuto a fianco molte persone che mi hanno sempre sostenuto e capito: dalla mia famiglia ai miei amici più cari, sino a mia moglie, che non ho avuto il piacere di vivere come avrei voluto semplicemente per mancanza di tempo. Mi conoscete però: porterò la mia potente energia altrove».

Paolo (conosciutissimo a Passirano per le sue scorribande come dj di musica hardcore e per la passione viscerale per la pesca, sempre nel Team Franciacorta) lascia la moglie Isadora con la piccola Greta, la mamma Guerina, il papà Pier e il fratello Massimo.

I funerali del 39enne si terranno nella parrocchiale di Passirano domattina, partendo dall’abitazione di via Leopardi alle 10.