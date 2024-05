Annullata la 31esima edizione della Proai Gölem

La 31esima edizione della Proai Gölem salta, con grande delusione degli organizzatori e degli atleti che la stavano preparando. L’annullamento della maratona del Guglielmo, inizialmente in programma il prossimo 9 giugno, è una decisione della Prefettura di Brescia che il 27 aprile ha emesso un’ordinanza di sospensione di tutte le manifestazioni dell’8 e e del 9 giugno, in concomitanza con le Elezioni Amministrative Europee, per motivi di ordine pubblico.

Questa scelta è relativa solo alla Provincia di Brescia, e gli organizzatori hanno fatto di tutto per cercare alternative, senza successo. «È pazzesco che questa decisione sia stata presa esclusivamente nella provincia di Brescia - afferma il presidente dell’associazione Proai Gölem Gianni Turra -. In questi giorni abbiamo lavorato e fatto tutto il possibile per provare a contrastare in modo istituzionale tale decisione ma ogni sforzo è stato vano. Abbiamo cercato date alternative per poterla anche spostare verificando con la Federazione Fidal tutte le manifestazioni di quest’anno, cercando di non andare in sovrapposizione con altre gare o eventi già programmati ma tutto ciò non ha dato esito positivo. A malincuore siamo costretti ad annullare la gara e rinviare la 31esima edizione al 2025. È inutile dire quanto noi organizzatori siamo dispiaciuti per questo epilogo che non permette il divertimento sportivo agli atleti e a noi organizzatori resta l’amaro in bocca per lo sforzo impiegato e lo spreco economico profuso. Seguiranno informazioni tecniche per le iscrizioni già effettuate».