Annegato a 13 anni nell’Oglio, la mamma: «Conosceva quelle acque»

«Perchè è successo?» ripete la mamma di Heiden Steven Abreu Ozoria annegato lunedì tra Orzinuovi e Soncino. Le risposte dall’autopsia

2 ' di lettura

I soccorsi lungo il fiume e, nel riquadro, la giovane vittima © www.giornaledibrescia.it

Attorno a sé, sdraiata sul letto di casa, ha decine di persone tra amici e parenti. Ma è come se non ci fosse nessuno. Non sente nessuno. Lo sguardo fisso nel vuoto e un unico pensiero: quel figlio adolescente che ha salutato all’ora di pranzo e che non ha più visto tornare. Inghiottito dalle acque dell’Oglio tra Soncino e Orzinuovi. «Steven sapeva nuotare, tante volte era andato al fiume. Partivamo da Brescia per andare in quella zona che ci è sempre piaciuta. Non so cosa sia successo, so solo