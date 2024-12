Anna Terragin di Ghedi vince 25.000 euro al programma «L’Eredità»

Debutto… col malloppo. L’esordio di Anna Terragin al programma televisivo «L’Eredità» non poteva andare meglio: nella puntata in onda ieri su Rai 1 (e fruibile ancora su RaiPlay), la 21enne di Ghedi si è portata subito a casa 25.000 euro in gettoni d'oro.

La giovane – appassionata di musica e sport e che frequenta il terzo anno di Scienze motorie all’Università di Brescia – ha infatti indovinato la parola misteriosa («storie»), che collegava gli indizi (ossia vita, di sera, generatore, quante e paura) nel celebre gioco finale della Ghigliottina, durante il quale è stato dimezzato il montepremi potenziale di 200mila euro.

Data comunque prova di una buona preparazione generale e spiccato intuito, la ragazza bresciana sarà quindi di nuovo protagonista sul piccolo schermo stasera, impegnata a difendere il titolo di campionessa in carica contro 6 concorrenti nel game-show condotto da Marco Liorni.