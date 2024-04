Animalisti devastano il quagliodromo di Urago d’Oglio e attaccano l’assessora Mazzali

Un gruppo di animalisti ha vandalizzato nella notte tra il 4 e il 5 aprile la sede del quagliodromo di Urago d’Oglio. L’atto, rivendicato tramite una firma con la bomboletta spray dal gruppo Alf (Animal liberation front), ha messo sottosopra l’intera struttura: finestre spaccate, bottiglie infrante, mobiliti distrutti e scritte su muri e quadri sono state lasciate praticamente ovunque.

E a finire nel mirino, con insulti impressi in nero, è stata anche l’assessore regionale Barbara Mazzali, notoriamente schierata a tutela della caccia e dei cacciatori.

«Si tratta dell’ennesimo atto di ecoterrorismo che colpisce la comunità venatoria e il mondo associativo. Questo è l’ennesimo vile attacco alla convivenza civile e alla libertà; tutto questo non è più accettabile - la risposta di Mazzali -. La mia solidarietà è incondizionata e il mio impegno sarà ancora più incessante a difesa del mondo venatorio e della cultura rurale. Già nei mesi scorsi ho segnalato questa indicibile situazione al ministro dell'Interno, al ministro della Giustizia e ai vertici di polizia e carabinieri. È un vero e proprio attacco all’ordinamento giuridico e ai valori fondanti la nostra democrazia».

Solidarietà che è anche giunta dal consigliere regionale Floriano Massardi, «questo ignobile atto vandalico si inserisce in una serie di incursioni simili che hanno colpito il mondo venatorio e vanno ben oltre la protesta pacifica e si configurano come veri e propri atti terroristici» le sue parole, e da quello provinciale Daniele Mannatrizio: «Un gesto gravissimo e di una violenza inaudita, che dimostra la pericolosità di alcun frange estremiste del mondo anti-caccia, capaci di azioni coordinate ed aggressive, per le quali é bene alzare l'attenzione delle istituzioni preposte. Confido sul fatto che i responsabili di queste aggressioni non resteranno impuniti».