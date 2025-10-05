Angolo Terme, 83enne bergamasco trovato senza vita in un canalone

È stato trovato sul fondo di un canalone nella valle di Padone, in territorio di Angolo Terme, il corpo senza vita di Carlo Bendotti, 83enne di Bratto, località bergamasca al confine con la nostra provincia, di cui si erano perse le tracce ieri mattina.

L’uomo è molto conosciuto in Val Scalve e nella zona del passo della Presolana dove per oltre 50 anni ha gestito il bar Museo. Negli ultimi tempi aveva qualche problema di salute. Ora il locale ha cessato l’attività, ma proprio ricordando il bar e il suo gestore è partito l'appello quando i familiari non lo hanno visto rientrare.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dal soccorso alpino Guardia di Finanza, l’anziano era arrivato nei pressi del Salto Degli Sposi, tra Castione e Angolo Terme, quando si è trovato probabilmente disorientato ed è scivolato per diversi metri.

Già ieri si erano messe in moto le squadre di soccorso, impiegando anche droni con termocamere e unità cinofile. Stamattina, proprio nella zona in cui erano state concentrate le ricerche, è stato trovato il corpo senza vita.