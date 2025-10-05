Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValcamonica

Angolo Terme, 83enne bergamasco trovato senza vita in un canalone

Paolo Bertoli
Carlo Bendotti, ex barista del passo della Presolana, era uscito di casa da Bratto ieri mattina per una passeggiata
La valle di Padone e nel tondo Carlo Bendotti - Foto Eco di Bergamo
La valle di Padone e nel tondo Carlo Bendotti - Foto Eco di Bergamo
AA

È stato trovato sul fondo di un canalone nella valle di Padone, in territorio di Angolo Terme, il corpo senza vita di Carlo Bendotti, 83enne di Bratto, località bergamasca al confine con la nostra provincia, di cui si erano perse le tracce ieri mattina.

L’uomo è molto conosciuto in Val Scalve e nella zona del passo della Presolana dove per oltre 50 anni ha gestito il bar Museo. Negli ultimi tempi aveva qualche problema di salute. Ora il locale ha cessato l’attività, ma proprio ricordando il bar e il suo gestore è partito l'appello quando i familiari non lo hanno visto rientrare. 

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dal soccorso alpino Guardia di Finanza, l’anziano era arrivato nei pressi del Salto Degli Sposi, tra Castione e Angolo Terme, quando si è trovato probabilmente disorientato ed è scivolato per diversi metri. 

Già ieri si erano messe in moto le squadre di soccorso, impiegando anche droni con termocamere e unità cinofile. Stamattina, proprio nella zona in cui erano state concentrate le ricerche, è stato trovato il corpo senza vita. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
mortomontagnacanaloneCarlo BendottiAngolo Terme
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario