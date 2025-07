Paper Cup 2025: ad Anfo torna la gara di barche di cartone sull’acqua

Torna l’evento più atteso dell’estate sul lago d’Idro: la Paper Cup, l’unica e inimitabile regata tra barche costruite in cartone, andrà in scena sabato ad Anfo, con numeri da record. Le squadre iscritte sono ben 66, un traguardo mai raggiunto prima, con le iscrizioni andate esaurite in soli 10 minuti. Un entusiasmo travolgente, che conferma quanto questa manifestazione sia ormai attesa e amata.

La sfida

La competizione è semplice solo in apparenza: ogni equipaggio, composto da tre persone, deve costruire la propria imbarcazione utilizzando esclusivamente un pannello di cartone ondulato e tre rotoli di scotch, forniti dall’organizzazione grazie allo sponsor, Imbal Carton di Prevalle da sempre al fianco dell’evento. Nessuno strumento elettrico è ammesso: si lavora soltanto con taglierini, forbici e seghetti manuali.

La costruzione può avvenire solo tra le 9 e le 16, e deve essere svolta dai tre membri del team, senza aiuti esterni. Terminate le costruzioni, le barche sfileranno tra le vie del paese per poi raggiungere il lago, dove alle 17 scatterà la competizione vera e propria. Il percorso in acqua, circa 500 metri, dovrà essere completato con tutti e tre i membri a bordo. Vince il più veloce, ma solo se riesce a restare a galla fino alla fine: affondare significa eliminazione immediata.

A rendere il tutto ancora più avvincente è la presenza dei Papergold, una valuta simbolica che gli equipaggi possono spendere per ottenere materiali extra. Ogni spesa, però, comporta una penalità sul tempo di gara, premiando, quindi, chi saprà costruire con poco e bene.

In linea con questo spirito, viene assegnato il prestigioso «Premio Thunberg», che valorizza l’equipaggio più green. Ma i riconoscimenti non finiscono qui: ci saranno premi per la barca più originale, per il team più rapido nella costruzione, per quello che meglio interpreterà il tema dell’edizione 2025, «Figli dei fiori», e altri ancora, compreso il sempre divertente premio del pubblico.

La festa

La giornata proseguirà con l’happy hour, le premiazioni alle 19.30 e l’attesissima cena con spiedo alle 20, prenotabile via WhatsApp. Dalle 21 spazio alla musica live, al dj set e, infine, come da tradizione, al mitico Nutella party che chiuderà l’evento all’una di notte.

Nata dal sogno di un gruppo di giovani, la Paper Cup è oggi molto più di una gara: è un momento di creatività collettiva, divertimento e comunità, capace di radunare ad Anfo centinaia di spettatori, famiglie e turisti provenienti da tutta Italia e persino dall’estero. Una festa sull’acqua dove l’imperativo è… non affondare.