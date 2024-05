Ancora un incidente sulla A4: coda tra Palazzolo e Rovato in direzione Milano

Un incidente avvenuto all’altezza del casello di Palazzolo sta provocando lunghe code lungo l’autostrada A4 in direzione di Milano. Lo scontro tra un mezzo pesante e un’auto, che si è poi ribaltata, ha richiesto l’intervento dei soccorritori che stanno operando su almeno due corsie.

L’autostrada non è chiusa, ma sono pesanti le ripercussioni sul traffico, con almeno 5 chilometri di coda e rallentamenti per curiosi anche in direzione di Venezia.

Ci sarebbero diverse persone coinvolte ma nessuna avrebbe riportato ferite gravi.

Ieri sera, poco dopo le 18, sempre lungo la A4 si è verificato un incidente nella zona del lago di Garda, anche in quel caso con ferite lievi ma con importanti ripercussioni sulla circolazione.