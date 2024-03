Anche a Brescia il prezzo della benzina sale per il weekend di Pasqua

Pasqua salata al distributore. Come spesso avviene intorno alle festività la benzina subirà aumenti in occasione del weekend pasquale.

Il prezzo medio in Lombardia, aggiornata al 29 marzo, ammonta per la benzina a 1,882 euro al litro. Dato già in rialzo rispetto alla media nazionale registrata il 18 marzo, che era 1,851 euro. E che, nei prossimi giorni, tenderà ad aumentare ancora, con tanti distributori che supereranno la soglia dei 2 euro.

In autostrada

In autostrada, seguendo i dati dell’Osservaprezzi Carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono molte le stazioni che regolarmente vanno oltre i 2 euro, anche nelle nostre zone. Ad esempio quella di Valtrompia Sud a Roncadelle (2,468 euro per il servito, 2,009 per il self), quella di Valtrompia Nord, sempre a Roncadelle (2,369 prezzo servito, 1,989 self), l’area di servizio San Giacomo Ovest, a Rezzato (2,349 euro prezzo servito 1,943 euro per il self). Prezzo che però, in queste tratte, è tutto l’anno più alto rispetto alla media dato che i punti vendita devono pagare delle concessioni a chi gestisce la rete delle autostrade di riferimento.

In città

Ma i rincari arrivano anche in città: numeri aggiornati al venerdì prima di Pasqua, la stazione zona San Polo a Brescia registra un prezzo al servito di 2,259 euro al litro e 1,909 per il self. Quella in via Chiusure 2,219 euro al litro al servito e 1,869 prezzo self. O ancora, il punto in via S. Eustacchio ha prezzi pari a 2,129 euro al litro servito e 1,919 per chi si rifornisce autonomamente.

Prezzi in aumento anche in provincia

A Sarezzo, la stazione di via Angelo Antonini rifornisce con 2,169 euro al litro, con 1,969 per il self. Sopra i 2 euro anche l’Eni di Flero, con 2,159 euro per il servito e 1,939 euro per il self. Costa poco meno l’Eni di Torbole Casaglia: 2,154 euro al litro per il servito e 1,934 euro per il self. Calcolando una media approssimativa di 40 litri per un pieno, il rincaro con il costo della benzina intorno ai 2 euro sarebbe dai 5 ai 10 euro.