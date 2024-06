Anagrafe, dopo 43 anni «Giordi» va in pensione

Nel corso della sua carriera ha visto passare tra le stanze del Municipio di Caino cinque, 25 segretari comunali e si è occupato di otto tornate amministrative. Al termine dello spoglio di queste ultime comunali, e dopo 43 anni trascorsi all’ufficio Anagrafe, Giordano Emer andrà in pensione.

Per tutti «Giordi», è il nipote di Celestina, la storica postina del paese, e fratello di Flavio Emer, scrittore con distrofia muscolare mancato a 46 anni nel 2015. Assunto giovanissimo dal Comune - aveva 19 anni -, Giordano oggi ne ha 62 e potrà godersi il meritato riposo.

Per festeggiarlo i colleghi gli hanno organizzato una festa alla quale ha partecipato anche il sindaco Cesare Sambrici: «Giordi è depositario di una buona parte della memoria storica di Caino, si sentirà la sua mancanza. Conosce nomi e soprannomi di tutti, così come ricordi e aneddoti. Gli ho chiesto, quando sarà nella sua casa a Surago, di non lasciare che queste memorie vadano perse, scrivendo un libro per lasciarle alla comunità».