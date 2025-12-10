Amici di Bottonaga, 211 Tessere sorriso per le famiglie del Don Bosco

Daniela Zorat

Nonostante le difficoltà, il gruppo ha consegnato anche quest’anno le tessere di Santa Lucia

A settembre gli Amici di Bottonaga avevano lanciato un grido d’allarme: sembrava che per quest’anno non riuscissero a raccogliere i fondi necessari per donare le «Tessere sorriso di Santa Lucia». Invece la loro affidabilità, la loro perseveranza e soprattutto l’enorme generosità dei bresciani ha fatto sì che ieri, in Loggia, le associazioni che si occupano di famiglie bisognose del quartiere Don Bosco potessero ricevere dalle mani della sindaca Laura Castelletti e dell’assessore ai Servizi socia