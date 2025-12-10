Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Amici di Bottonaga, 211 Tessere sorriso per le famiglie del Don Bosco

Daniela Zorat
Nonostante le difficoltà, il gruppo ha consegnato anche quest’anno le tessere di Santa Lucia
La cerimonia in Loggia - © www.giornaledibrescia.it
La cerimonia in Loggia - © www.giornaledibrescia.it

A settembre gli Amici di Bottonaga avevano lanciato un grido d’allarme: sembrava che per quest’anno non riuscissero a raccogliere i fondi necessari per donare le «Tessere sorriso di Santa Lucia». Invece la loro affidabilità, la loro perseveranza e soprattutto l’enorme generosità dei bresciani ha fatto sì che ieri, in Loggia, le associazioni che si occupano di famiglie bisognose del quartiere Don Bosco potessero ricevere dalle mani della sindaca Laura Castelletti e dell’assessore ai Servizi socia

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario