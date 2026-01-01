Ambulanza in servizio travolta in via Oberdan: quattro feriti

Un incidente stradale è avvenuto al termine di via Oberdan, coinvolgendo un’autoambulanza della Croce Blu di Lovere. L’autolettiga stava viaggiando a sirene spiegate in direzione del Pronto Soccorso quando è stata travolta da una macchina a un’intersezione. L’impatto è stato fortissimo, con l’autoambulanza che ha ruotato su se stessa e l’auto che ha terminato la propria corsa su un’aiuola.

Ci sono quattro persone ferite: la ragazza che guidava l’autoambulanza, l’infermiere al suo fianco, la signora anziana trasportata e il conducente della macchina.