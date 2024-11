Ambra, Mattia Stanga e Spiderman al Civile con i bambini ricoverati

Metti Ambra Angiolini, Mattia Stanga e Spiderman nei reparti pediatrici dell’Ospedale Civile di Brescia, shakera per bene, e il risultato è una mattinata spumeggiante che i piccoli degenti, ma a nche il personale, difficilmente potranno dimenticare.

L’iniziativa della Zebra ODV ha voluto offrire ai bimbi in attesa di esami in Radiologia ed a quelli ricoverati in Ortopedia, Pediatria e Oncologia qualche minuto di rumorosa spensieratezza, dispensando giocattoli, simpatia e abbracci, capaci di accendere sorrisi e portare via dolore e tristezza.

E che l’allegria possa essere una medicina insuperabile lo si è visto in tutte le stanze visitate da Ambra, Mattia e Spiderman, che hanno travolto e cancellato in un battibaleno con la loro presenza fatta di chiacchiere festose e scherzi reciproci la paura di trovarsi in ospedale.

Cagnolini di peluche, firme sul gesso, braccialetti, palloncini gonfiabili, disegni, tartarughe Ninja ed altri personaggi dei cartoni: tutto è diventato motivo per scambiare un saluto, qualche battuta con chi stava meglio, strappare una risata a chi era più preoccupato.

In corsia

Mattia Stanga e Ambra Angiolini

«Per me queste esperienze sono vita, racconta Mattia-Spiderman, riuscire a donare un sorriso a un bambino è la cosa più bella che c’è e investo volentieri il mio tempo libero in questo».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Ambra: «L’Ospedale Civile, confida, mi ha insegnato tanto su come usare il mio tempo e a non pensare solo a me stessa. È bello, e credo che questo sia l’impegno forse migliore che ho preso in tutta la mia vita».

«È una missione che vale la pena portare a termine e per la quale essere sempre presenti», aggiunge Mattia Stanga, anche lui legatissimo alla Zebra e a tutte le attività che questa associazione porta avanti.

E non è un caso che la giornata sia iniziata proprio nel reparto di Radiologia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini, diretto dalla dottoressa Pia Bondioni, cuore pulsante e instancabile, insieme alla presidente Daniela Scotti e a tantissimi volontari, della Zebra: «Poter alleviare la sofferenza dei bambini ricoverati attraverso un gioco donato da persone così speciali è una gioia per tutti noi – spiega –, ed è bello vedere come La Zebra sia entrata nel cuore dei bresciani e del nostro ospedale».

L’ecografo Supersonic

Spiderman ha incontrato i bambini nelle stanze dei reparti

Impegnata al fianco dei bambini che soffrono in qualsiasi modo ce ne possa essere bisogno, La Zebra non si riposa mai, tanto meno ora, che si è posta un altro grande traguardo da raggiungere per giugno 2025: «Siamo diventati Mille Miglia Charity e in questa cornice – continua la dott.ssa Bondioni –, stiamo lavorando per raccogliere fondi per donare all’Ospedale dei Bambini della nostra città un ecografo Supersonic dotato di tecnologia d’assoluta avanguardia, il primo del genere che verrà installato in Italia, e del quale ne esistono ad ora solo diciotto al mondo».