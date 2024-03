Altri guai per Gezim Sallaku, confiscati beni per 4,5 milioni di euro

Nuovi guai per Gezim Sallaku. Il tribunale di Brescia ha disposto nei confronti dell’imprenditore albanese l’applicazione di una misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 5 anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nonché la contestuale misura di prevenzione patrimoniale della confisca di beni mobili, immobili, quote societarie e compendi aziendali per un valore complessivo di oltre 4,5 milioni di euro.

«In particolare, la confisca di prevenzione è stata disposta all’esito di complesse indagini di natura economico-patrimoniale coordinate dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia e seguite delle Fiamme Gialle, che hanno fatto emergere una notevole sproporzione tra il tenore di vita del proposto (e di tutto il suo nucleo familiare) e i redditi dallo stesso dichiarati al Fisco» fa sapere la Guardia di Finanza in una nota.

Tra i beni oggetto di ablazione, ci sono una villa di notevole pregio, attività imprenditoriali operanti nei settori dell’hotellerie di lusso, edile e immobiliare.