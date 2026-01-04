Giornale di Brescia
Gli alpini all’Epifania augurano buon anno alla città

Martedì appuntamento alle 14.30 alla chiesa di San Faustino poi la sfilata in centro
La sfilata degli alpini lo scorso anno in centro città
Torna anche quest’anno la tradizionale manifestazione di auguri di buon anno alla città, organizzata dalle penne nere della Sezione di Brescia della Associazione Nazionale Alpini.

L’appuntamento è per martedì, 6 gennaio, alle 14.30 alla chiesa di San Faustino; quindi, preceduti dalla Fanfara Alpina di Valle Camonica, gli alpini si recheranno davanti alla Loggia per gli auguri all’Amministrazione comunale.

Quindi una breve sfilata in centro sino a corso Zanardelli, dove, davanti al Teatro Grande, la Fanfara eseguirà alcuni brani della tradizione alpina. La sfilata proseguirà poi sino a piazza Arnaldo per la conclusione degli auguri a tutti i bresciani.

  3. Ricarica la pagina se necessario