Alpini, anche Del Bono in difesa dell’Adunata: «Grati all’Ana»

La risposta di Del Bono

«Una dichiarazione isolata e priva di alcun senso e logica non è sufficiente a cambiare la realtà e nemmeno il sostegno, largo e trasversale, di cui gli alpini godono», afferma Del Bono, ex sindaco di Brescia, ridimensionando la portata della polemica. Il riferimento è alle critiche rivolte all’Adunata, appuntamento che ogni anno richiama migliaia di partecipanti e mantiene un forte valore simbolico e che nel 2027 sarà ospitata proprio da Brescia.