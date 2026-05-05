Alpini, anche Del Bono in difesa dell’Adunata: «Grati all’Ana»

Dopo l’intervento di Diego Invernici, le polemiche sull’Adunata nazionale degli alpini di Genova trovano una risposta netta anche nelle parole di Emilio Del Bono, vicepresidente del consiglio regionale lombardo e segretario regionale del Pd, intervenuto dopo le dichiarazioni di Lorena Lucattini, esponente di Avs che ha definito il raduno alpino una «pagliacciata».
La risposta di Del Bono
«Una dichiarazione isolata e priva di alcun senso e logica non è sufficiente a cambiare la realtà e nemmeno il sostegno, largo e trasversale, di cui gli alpini godono», afferma Del Bono, ex sindaco di Brescia, ridimensionando la portata della polemica. Il riferimento è alle critiche rivolte all’Adunata, appuntamento che ogni anno richiama migliaia di partecipanti e mantiene un forte valore simbolico e che nel 2027 sarà ospitata proprio da Brescia.
Nel suo intervento, Del Bono richiama il ruolo dell’Associazione nazionale Alpini: «L’Italia intera è grata all’Ana per ciò che rappresenta nella storia e nel presente del nostro Paese e per l’impegno profuso quotidianamente sui territori». Un riconoscimento legato soprattutto alle attività di volontariato e protezione civile che caratterizzano l’associazione.
Il consigliere insiste anche sul significato dell’evento: «L’Adunata rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’occasione di memoria collettiva e di riconoscimento del valore civile degli alpini». E invita a evitare «polemiche stupide, sterili e divisive», sottolineando la necessità, «in un momento storico complesso», di valorizzare esperienze che uniscono. Lo sguardo va infine al futuro: «Nel 2027 sarà Brescia ad ospitare questo straordinario evento: i bresciani e le bresciane vi aspettano a braccia aperte».