Alpini a tutto sport, Brescia sarà capitale della corsa in montagna

Nell’attesa di coronare un giorno il sogno di ospitare l’Adunata nazionale, la provincia di Brescia resta un luogo dove gli Alpini sono di casa. Ieri a Concesio, nel Centro studi dell’Istituto Paolo VI, un centinaio di Penne nere da più di 40 sezioni d’Italia si sono riunite per l’edizione annuale dell’Assemblea nazionale dei responsabili sportivi dell’Associazione nazionale Alpini, un occasione in cui fare il punto sull’annata trascorsa e presentare le iniziative sportive del prossimo anno.

La giornata

Ad accogliere le penne nere c’erano il capogruppo degli Alpini di Concesio, Claudio Gallina, l’assessora della Comunità montana della Val Trompia, Virna Vischioni, e il sindaco di Concesio, Agostino Damiolini: «Sul territorio sono davvero un presidio di riferimento importante per gli amministratori, sempre in grado di trasmettere valori in modo fondante», ha detto il primo cittadino. E per gli Alpini proprio lo sport è un mezzo privilegiato per trasmettere valori: «È fatica ma anche inclusione, e ci dà la possibilità di far conoscere a tutti lo zaino con i nostri valori – ha detto il presidente della sezione di Brescia, Enzo Rizzi –. Ci permette di trasmettere tante cose, è un metodo di apertura e di conoscenza».

L’annata

Il 2024 per lo sport dell’Ana è stata un’annata importante, che ha avuto come appuntamento clou le «Alpiniadi» invernali di febbraio in Alto Adige e un numero di partecipanti in crescita nei campionati svoltisi durante l’anno: «Abbiamo chiuso un 2024 veramente positivo in termini di partecipazione, con numeri alti, in netto aumento rispetto agli ultimi anni – ha detto il responsabile della Commissione sportiva nazionale, Antonio Di Carlo –. Nel 2023 i partecipanti ai campionati sportivi sono stati 2.390, nel 2024 invece 2.900: nonostante l’età degli atleti si sia alzata, è un numero veramente impressionante». Circa 800 i ragazzi che hanno preso parte ad undici campi scuola: «Un bilancio positivo, speriamo di poter portare nel 2025 i giovani dei campi scuola nei nostri campionati», ha concluso Di Carlo.

In agenda

Tra gli appuntamenti sportivi dell’anno prossimo, presentati ieri, spicca il campionato di corsa in montagna individuale, che si disputerà nel Bresciano, a San Colombano, il 21 e il 22 giugno 2025. Per gli Alpini lo sport, oltre che strumento per condividere valori, è anche un’opportunità per attrarre i giovani: «Ci sono tre cose importanti per avvicinarli al nostro mondo: la parte culturale del centro studi, la protezione civile e lo sport – ha spiegato il vicepresidente dell’Ana, Alessandro Trovant –. E lo sport è un mondo particolare, dove c’è competizione ma anche reciproco aiuto: e lo spirito alpino è quello, che quando si sale in vetta si sale tutti, portando su anche l’ultimo».