All’ospedale di Desenzano un rianimatore neonatale in regalo

Salvare una vita quando è si è appena affacciata sul mondo: è questo il regalo dell’associazione Giacomo Marcati alla Neonatologia e alla Pediatria dell’ospedale di Desenzano, un preziosissimo rianimatore neonatale che consente al personale di gestire al meglio i neonati in difficoltà respiratoria e di farlo in piena sicurezza.

Si tratta di un’apparecchiatura mobile che rappresenterà di certo un prezioso aiuto nella gestione di questo genere di emergenza, tutto sommato rara: per fortuna solo un bambino su dieci al momento della nascita ha bisogno di «manovre» per iniziare a respirare e solo uno su cento di un intervento di rianimazione completo. Ma quando servirà, il rianimatore sarà pronto per entrare in funzione.

Il nuovo macchinario è stato consegnato alla direttrice generale di Asst Garda Roberta Chiesa dall’associazione, che ha proprio questa finalità: sostenere le aziende ospedaliere nelle aree in cui ha delle ramificazioni, ossia in tutta la Lombardia. Si tratta, sostanzialmente, di un rete di agenzie immobiliari che hanno fondato un sodalizio in memoria di un loro socio collaboratore venuto a mancare nel novembre del 2021, Giacomo Marcati. Da Sant’Angelo Lodigiano, dove l’associazione è nata nel dicembre del 2022, la generosità del sodalizio tocca sette province.

Presenti alla cerimonia di donazione, oltre a Chiesa, il presidente dell’associazione Diego Lucini e due consiglieri, Luca Bosini e Matilde Bodei, ma anche il direttore sanitario di Asst Garda, Pietro Imbrogno, e la direttrice del reparto di Pediatria Donatella Cattarelli.