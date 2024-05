All’Oncoematologia pediatrica del Civile la gioia della musica con «Animali in ospedale»

Il desiderio di una piccola paziente dell’Oncoematologia pediatrica del Civile che suonava il violino e desiderava sentire le note dello strumento in corsia - desiderio esaurito - ha ispirato il direttore del reparto, il dottor Fulvio Porta, e l’Abe, l’Associazione bambino emopatico che da tempo lavora con l’ospedale e al Bazzini Consort.

Perché non portare la gioia della musica e la magia dell’arte nella quotidianità dei piccoli malati, facendoli rimanere ancor più connessi con la vita al di fuori dell’ospedale? È nato così il progetto «Animali in ospedale» nome che richiama l’opera più celebre di Camille Saint - Saens «Il Carnevale degli animali», composta da 14 brani che richiamano ciascuno un animale.

Il progetto è sostenuto dal Rotary Club Brescia Museo Mille Miglia ed è dedicato ai bambini ricoverati all’Oncoematologia pediatrica. «Avevamo già portato la scuola e lo sport in ospedale. Mancava la musica - ricorda Porta -. Fortunatamente le terapie e le cure sono diventate molto più efficaci negli ultimi trent’anni e il 90% dei bambini guarisce. Ma bisogna pensare anche alla qualità di vita durante il percorso di cura». I musicisti del Bazzini Consort da giovedì scorso entrano in ospedale con i propri strumenti - gli incontri saranno in tutto cinque - e nelle sale dell’Abe, accanto al reparto fanno innanzitutto ascoltare dei brani. I bimbi possono anche conoscere da vicino gli strumenti e partecipare a laboratori.

«Abbiamo pensato di integrare l’ascolto alla didattica, in modo che possa avvenire anche la scoperta di qualcosa di nuovo», spiega Aram Khacheh, direttore artistico del Bazzini Consort.

L’appuntamento

Il 26 maggio, alle 16, all’Auditorium San Barnaba, si terrà un evento aperto a tutta la città, con un repertorio adatto pure ai piccoli ascoltatori, il Family Concert «Il Carnevale degli Animali». L’orchestra Bazzini Consort sarà accompagnata dalla narrazione di Valerio Ameli e Chiara Serangeli, con la regia di Manuel Renga. I partecipanti potranno entrare in contatto con Abe, scoprendo il lavoro prezioso dell’associazione e le modalità per sostenerla.

I biglietti potranno essere acquistati al Mo.ca, online sul sito www.bazziniconsort.it e la sera del concerto. I biglietti gratuiti, per gli under 18, il personale e gli studenti dell’Università degli Studi di Brescia, gli studenti del Conservatorio Luca Marenzio e le famiglie dell’Abe potranno essere prenotati a prenotazioni@bazziniconsort.it. Maria Teresa Isetti e Lorenzo Tonini, consiglieri Abe, sottolineano: «L’obiettivo è portare in ospedale esperienze alle quali i piccoli pazienti non possono partecipare perché ricoverati e in cura».