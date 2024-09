Allerta meteo nel Bresciano per il rischio idrogeologico

Dalle 18 di oggi fino alle 9 di domattina scatta l’allerta meteo della Protezione civile di Regione Lombardia per il Bresciano. Il report giornaliero segna in particolare una criticità moderata per il rischio idrogeologico.

Criticità ordinaria invece per quanto riguarda i temporali e il rischio idraulico.

La mappa della Lombardia per il rischio idrogeologico tra l'11e il 12 settembre

Regione informa che dal pomeriggio di oggi sono attese precipitazioni su Alpi e Prealpi occidentali, che dovrebbero estendersi in serata a gran parte dei settori alpini, prealpini e di alta e media pianura, compreso il Bresciano, con rovesci e temporali.

Sempre fra stanotte e domani sono previste precipitazioni moderate sulle zone centro-orientali della regione, con rovesci e temporali tra Prealpi centro-orientali (Orobie e Bresciano) fino al pomeriggio.