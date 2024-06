Allerta arancione in Valcamonica, chiuse la Sp 88 e la Sp 55 venerdì 21 giugno

Regione Lombardia ha diramato un bollettino di allerta arancione per il rischio di forti temporali in Valle Camonica e sulle Prealpi Orientali, in vigore dalle 12 di domani, venerdì 21 giugno.

In attesa del nuovo bollettino di aggiornamento, previsto alle 13 di domani, per motivi di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità la Provincia di Brescia ha disposto comunque dalle 12 di domani la chiusura della Sp 88 a Paspardo e della Sp 55 a Pertica Bassa, in prossimità delle frane scese sulla carreggiata rispettivamente il 3 novembre e il 25 maggio scorso.

La schermata dell'allerta meteo di Regione Lombardia per venerdì 21 giugno 2024

Entrambe le strade rimarranno precauzionalmente chiuse fino al cessare dell’emergenza idro-meteo. Sono stati allertati i gruppi di Protezione Civile di competenza per un monitoraggio del territorio. Un aggiornamento verrà diramato nel primo pomeriggio di domani, appena dopo le notizie più fresche da Regione Lombardia.