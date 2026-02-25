Allarme per un disperso in Maddalena: ricerche in corso

I Vigili del fuoco e il Soccorso alpino sono al lavoro per cercare una persona che potrebbe essere dispersa in Maddalena.

Dalle prime informazioni l’allarme è stato lanciato da una persona che ha sentito un grido. La macchina dei soccorsi si è messa subito in movimento e sul monte sono arrivati diversi mezzi dei Vigili del fuoco – compreso il drone per la ricerca dei dispersi da Bergamo – e del Soccorso alpino.

Per ora le ricerche non hanno portato a nessun esito, ma non sono state trovate nemmeno tracce di una possibile persona dispersa: potrebbe dunque trattarsi anche di un falso allarme.