Allarme per un disperso in Maddalena: ricerche in corso

La macchina dei soccorsi si è messa subito in movimento e sul monte sono arrivati diversi mezzi dei Vigili del fuoco e il Soccorso alpino
  • I Vigili del fuoco e il Soccorso alpino in Maddalena
    I Vigili del fuoco e il Soccorso alpino in Maddalena - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
I Vigili del fuoco e il Soccorso alpino sono al lavoro per cercare una persona che potrebbe essere dispersa in Maddalena.

Dalle prime informazioni l’allarme è stato lanciato da una persona che ha sentito un grido. La macchina dei soccorsi si è messa subito in movimento e sul monte sono arrivati diversi mezzi dei Vigili del fuoco – compreso il drone per la ricerca dei dispersi da Bergamo – e del Soccorso alpino.

Per ora le ricerche non hanno portato a nessun esito, ma non sono state trovate nemmeno tracce di una possibile persona dispersa: potrebbe dunque trattarsi anche di un falso allarme.

  3. Ricarica la pagina se necessario