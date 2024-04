Alla Rocca di Lonato si celebrerà il Vesak, la festività più importante del buddhismo

L'Unione Buddhista Italiana celebra sabato 25 e domenica 26 maggio alla Rocca di Lonato il Vesak 2024, la festività più importante per il mondo buddhista, che ricorda i tre momenti fondamentali della vita del Buddha: nascita, illuminazione e morte.

In occasione di questa ricorrenza l'Ubi organizza una due giorni aperta a tutti: «Sabato 25 sono in programma incontri dedicati ad approfondire diversi aspetti cruciali del dharma in azione: dal creare contesti di cura, alle relazioni ecologiche, accanto a iniziative di tipo culturale. Domenica 26 è prevista la celebrazione del Vesak secondo le tradizioni buddhiste Theravada, Seon, Vajrayana e Zen cui seguirà l'offerta riturale del pasto ai monaci» riferisce l'Ubi.

«Il Vesak è un importante momento di relazione per la nostra comunità e lo diventa ancora di più in questo periodo storico caratterizzato dai conflitti. La tradizione buddhista ha sempre posto al centro dell'agire la relazione con gli altri uomini e con tutto il creato - sottolinea Filippo Scianna, presidente dell'Unione Buddhista italiana -. Per questo oggi diventa ancor più necessario ripristinare queste connessioni rimettendo al centro anche la cura intesa come capacità di creare accoglienza dell'altro e contesti dove ci si possa sentire accolti».