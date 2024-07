Alla Madonna della Stella un ciclo incontri sul «genio femminile»

Il Santuario Madonna della Stella si prepara a un mese di luglio ricco di iniziative spirituali e culturali, con un programma che mette in luce la figura della Madonna del Carmelo e celebra la grandezza del genio femminile attraverso quattro sante. Il rettore del santuario, don Giorgio Comini, ha annunciato la serie di incontri ed eventi che si terranno ogni giovedì di luglio dalle 20.30 alle 21.30, con l’obiettivo di promuovere la stima e il rispetto verso le donne, e di combattere la violenza e la discriminazione di genere.

Il mese si apre domani, 4 luglio, con un incontro dedicato a Santa Rita da Cascia, celebrata come «Il genio femminile, grembo di speranza». Giovedì 11 luglio l’appuntamento sarà incentrato su Santa Teresa di Calcutta, «Il genio femminile, grembo di misericordia». Giovedì 18 luglio sarà la volta di Santa Gianna Beretta Molla, «Il genio femminile, grembo di vita». L’ultimo incontro del 25 luglio sarà dedicato a Santa Caterina da Siena, «Il genio femminile, grembo di fede».

Ogni incontro seguirà un format che prevede una breve introduzione sulla vita della santa, uno spunto evangelico e una lettura di un estratto della «Lettera alle donne» di San Giovanni Paolo II.

Parallelamente agli incontri spirituali, il santuario organizzerà tre eventi culturali. Sabato 6 luglio alle 17 la banda di Concesio terrà un concerto sinfonico con la partecipazione di un soprano, mettendo in risalto la bellezza della voce femminile. Sabato 13 luglio, torna l’appuntamento con il concerto meditazione sull’opera del Romanino «La Madonna col Bambino», un incontro che combina arte e spiritualità. Sabato 27 luglio una cena di beneficenza organizzata dal Centro di Spiritualità San Paolo VI, a favore delle donne in situazioni di fragilità in Palestina, chiuderà la rassegna.

Don Giorgio Comini sottolinea l’importanza di queste iniziative nel promuovere un nuovo sguardo sulle relazioni e sul mondo femminile, basato su valori di rispetto, riconoscenza, stima e dialogo. «Nel mese di luglio, attorno alla preziosa memoria della Madonna del Carmine, ci saranno proposte di approfondimento della fede, sempre nel segno di preghiera e stima del femminile, insieme a tre occasioni culturali», afferma don Comini, invitando tutti a partecipare e a contribuire alla difesa e promozione delle donne. «Da ormai un anno – conclude don Giorgio –, il santuario della Madonna della Stella, vuol tenere alta l’attenzione verso il grave problema dei femminicidi, come pure di ogni violenza e discriminazione verso le donne. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire la propria fede e partecipare attivamente alla lotta contro la violenza di genere, attraverso un percorso di preghiera, cultura e solidarietà».