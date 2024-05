Alla Camera di Commercio di Brescia il convegno sulla sicurezza sul lavoro

Volge al termine il convegno «La manutenzione e la verifica periodica di macchine, attrezzature e impianti nei luoghi di lavoro, pilastri del far bene» che ha preso il via alle 9 di stamattina alla Camera di Commercio di Brescia. Una giornata, tecnica, di studi ma anche di sensibilizzazione e riflessione su una tematica tanto importante quanto attuale come quella della sicurezza sul luogo di lavoro, che è stata promossa da Ats Brescia in collaborazione con Confindustria, Confapi, Inail, Inl, Associazione artigiani di Brescia e provincia, Confartigianato imprese e il sistema socio-sanitario di Regione Lombardia.

«Su questa tematica c’è grande attenzione e grande sensibilità, come dimostra la grande partecipazione all’evento di oggi - ha detto il direttore generale di Ats Brescia, Claudio Sileo -. Il problema di fondo è che sul campo di lavoro bisogna essere attenti, fare formazione e non manomettere i macchinari, occupandosi della loro manutenzione». La media di infortuni resa nota da Ats Brescia è di 450 all’anno con un prognosi superiore ai 40 giorni (che sono quelli sui quali Ats intervenire per condurre le indagini ndr). Da inizio anno nel Bresciano ci sono state 8 morti bianche: «Un dato - ha sottolineato Sileo - che ci rivela ancora, purtroppo, come maglia nera».

La sicurezza sul posto di lavoro passa, in larga parte, da valide pratiche di manutenzione degli impianti: un’efficace manutenzione predittiva e conservativa di macchine e attrezzature permette, infatti, al datore di lavoro di condurre la propria attività imprenditoriale in maniera ottimale sia dal punto di vista produttivo sia da quello del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Molti infortuni, ormai è tristemente risaputo, sono dovuti alla mancanza di manutenzione. Il convegno di oggi è stato organizzato con l’obiettivo di innalzare gli standard di sicurezza delle realtà produttive del territorio e ha visto una grande partecipazione: sono stati oltre 400 i presenti tra datori di lavoro, responsabili dei servizi prevenzione e protezione, funzionari verificatori di Inail e Ats, organi di sorveglianza e soggetti privati incaricati delle verifiche. Vista la presenza di molte figure tecniche al convegno hanno aderito, fornendo l’accreditamento ai loro iscritti, gli ordini professionali degli Ingegneri della Provincia di Brescia, il Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Brescia e l’ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Brescia.